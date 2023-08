RWE Aktie News: RWE verteidigt Stellung am Montagnachmittag

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von RWE. Mit einem Kurs von 38,91 EUR zeigte sich die RWE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Ausschläge verzeichnete die RWE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 38,91 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,25 EUR zu. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,88 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 38,98 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 447.748 RWE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.09.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 11,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 36,05 EUR fiel das Papier am 20.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,35 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,73 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 11.05.2023. Das EPS wurde auf 2,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.409,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte RWE am 14.11.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 14.08.2024 dürfte RWE die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,63 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

