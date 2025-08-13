RWE Aktie News: RWE am Donnerstagmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RWE. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 34,22 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 3,5 Prozent auf 34,22 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 34,04 EUR. Bei 34,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.690.500 RWE-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2025 auf bis zu 37,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,22 EUR an.
RWE gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,07 EUR gegenüber 2,58 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,67 Prozent auf 6,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,13 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Andre Laaks, RWE
Nachrichten zu RWE AG St.
Analysen zu RWE AG St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:01
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
