RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RWE. Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,5 Prozent auf 34,22 EUR.

Die RWE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,5 Prozent auf 34,22 EUR. Die RWE-Aktie sank bis auf 33,86 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,65 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.124.068 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.07.2025 auf bis zu 37,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,18 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,22 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 15.05.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,07 EUR, nach 2,58 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,39 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,13 EUR je Aktie aus.

