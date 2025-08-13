RWE Aktie News: RWE am Vormittag auf rotem Terrain

RWE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RWE. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 34,43 EUR.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 34,43 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 34,30 EUR nach. Bei 34,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 211.819 RWE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (37,78 EUR) erklomm das Papier am 22.07.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2024 auf bis zu 27,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 19,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 42,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte RWE am 15.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,58 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,39 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,63 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,13 EUR je RWE-Aktie.

