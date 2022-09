RWE Aktie News: RWE am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 41,90 EUR. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 41,89 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 441.114 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 43,97 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2022). 4,71 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.10.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,67 EUR. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 41,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2020 über eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,985 EUR belaufen. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 49,96 EUR.

Am 11.08.2022 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. RWE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,12 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,80 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.298,00 EUR – ein Plus von 118,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 3.792,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte RWE am 10.11.2022 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 14.11.2023 präsentieren.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 2,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

