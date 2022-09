RWE Aktie News: RWE am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Die RWE-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 41,97 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 41,38 EUR. Bei 42,86 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.233.599 RWE-Aktien.

Am 20.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,97 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,55 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2021 (29,67 EUR). Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 41,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2020 mit 0,850 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,985 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,96 EUR für die RWE-Aktie aus.

Am 11.08.2022 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,12 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,80 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 118,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.792,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.298,00 EUR ausgewiesen.

RWE wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 14.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 2,08 EUR je RWE-Aktie.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE