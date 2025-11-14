DAX23.691 -1,5%Est505.655 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,89 -4,3%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.776 -3,5%Euro1,1614 -0,2%Öl64,45 +2,1%Gold4.148 -0,6%
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagmittag
Amazon-Aktie leichter: Prime Video stellt Spin-Off 'LOL Next' mit Hazel Brugger vor Amazon-Aktie leichter: Prime Video stellt Spin-Off 'LOL Next' mit Hazel Brugger vor
RWE im Fokus

RWE Aktie News: RWE verliert am Freitagmittag
14.11.25 12:04 Uhr

14.11.25 12:04 Uhr
RWE Aktie News: RWE verliert am Freitagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 45,12 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
44,97 EUR -0,50 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 45,12 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 45,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,31 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 546.072 RWE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,95 EUR erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 4,06 Prozent zulegen. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 38,48 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,19 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,06 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 12.11.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,17 EUR, nach 1,56 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 3,21 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 32,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 4,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,21 EUR je RWE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Analyse: RWE-Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet

RWE-Aktien korrigieren nach skeptischer Kepler-Einstufung

RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
08:01RWE BuyJefferies & Company Inc.
13.11.2025RWE OverweightBarclays Capital
12.11.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025RWE KaufenDZ BANK
12.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
