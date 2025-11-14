RWE Aktie News: RWE verliert am Freitagmittag

RWE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 45,12 EUR.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 45,12 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 45,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,31 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 546.072 RWE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,95 EUR erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 4,06 Prozent zulegen. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 38,48 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,19 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,06 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 12.11.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,17 EUR, nach 1,56 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 3,21 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 32,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 4,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,21 EUR je RWE-Aktie belaufen.

