DAX23.805 -1,0%Est505.682 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.301 -2,8%Euro1,1624 -0,1%Öl64,26 +1,8%Gold4.170 ±-0,0%
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- Asiens Börse im Minus -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Allianz übertrifft Erwartungen -- Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
RWE im Blick

RWE Aktie News: RWE verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

14.11.25 09:22 Uhr
RWE Aktie News: RWE verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

Die Aktie von RWE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 45,35 EUR.

Die RWE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 45,35 EUR abwärts. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 45,25 EUR. Bei 45,31 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 198.779 RWE-Aktien.

Bei 46,95 EUR erreichte der Titel am 12.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,06 EUR.

Am 12.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 32,37 Prozent zurück. Hier wurden 3,21 Mrd. EUR gegenüber 4,74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,21 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
08:01RWE BuyJefferies & Company Inc.
13.11.2025RWE OverweightBarclays Capital
12.11.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025RWE KaufenDZ BANK
12.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
