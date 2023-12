RWE Aktie News: RWE am Donnerstagnachmittag höher

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von RWE. Zuletzt konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 41,84 EUR.

Bei 43,55 EUR erreichte der Titel am 25.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 4,09 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 06.10.2023 auf bis zu 31,55 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,59 Prozent.

Bei 43,55 EUR erreichte der Titel am 25.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 4,09 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 06.10.2023 auf bis zu 31,55 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,59 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 53,77 EUR.

Am 14.11.2023 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,03 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 43,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6.072,00 EUR im Vergleich zu 10.744,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 18.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 5,34 EUR im Jahr 2023 aus.

