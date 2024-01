RWE Aktie News: RWE büßt am Mittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 38,84 EUR.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 38,84 EUR. Die Abwärtsbewegung der RWE-Aktie ging bis auf 38,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 287.946 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,55 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 12,13 Prozent Luft nach oben. Am 06.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,55 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 23,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 54,14 EUR.

Am 14.11.2023 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,03 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.072,00 EUR – das entspricht einem Minus von 43,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 14.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 18.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,34 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

