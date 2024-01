RWE Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von RWE

So bewegt sich RWE

Die Aktie von RWE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 38,69 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,3 Prozent auf 38,69 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 38,59 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 589.892 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 43,55 EUR erreichte der Titel am 25.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 31,55 EUR fiel das Papier am 06.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,45 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 54,14 EUR.

Am 14.11.2023 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 0,03 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 43,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.072,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 14.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,34 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

