RWE Aktie News: RWE verteuert sich am Montagvormittag

Die Aktie von RWE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 39,44 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 39,44 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 39,49 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,40 EUR. Bisher wurden heute 22.052 RWE-Aktien gehandelt.

Am 25.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,55 EUR an. 10,42 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.10.2023 auf bis zu 31,55 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 53,77 EUR angegeben.

Am 14.11.2023 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 6.072,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 43,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 10.744,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 5,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

