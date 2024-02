RWE Aktie News: RWE am Mittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von RWE. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 32,27 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 32,27 EUR. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 32,28 EUR. Mit einem Wert von 31,93 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 510.002 RWE-Aktien.

Am 28.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 43,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 33,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 31,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,23 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,994 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 53,73 EUR an.

RWE veröffentlichte am 14.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.072,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 43,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 14.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,73 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

