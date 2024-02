RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

So entwickelt sich RWE

Die Aktie von RWE zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 32,24 EUR.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 32,24 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 32,31 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,93 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.033.906 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,03 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,47 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,55 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,14 Prozent.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,994 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 53,73 EUR.

Am 14.11.2023 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat RWE 6.072,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 43,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.744,00 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Am 18.03.2025 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,73 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

