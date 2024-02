RWE Aktie News: RWE zieht am Donnerstagvormittag an

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 31,98 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 31,98 EUR. Die RWE-Aktie legte bis auf 31,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,93 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 63.372 RWE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,03 EUR erreichte der Titel am 28.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 34,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 31,55 EUR fiel das Papier am 07.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,994 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,73 EUR je RWE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 14.11.2023. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 49,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.744,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.476,00 EUR.

Am 14.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. RWE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,73 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels fester

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX steigt letztendlich

Freundlicher Handel: LUS-DAX klettert nachmittags