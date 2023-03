RWE Aktie News: RWE am Nachmittag auf rotem Terrain

Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 38,56 EUR. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 38,51 EUR. Bei 39,64 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.263.056 RWE-Aktien.

Am 21.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR an. 12,30 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 34,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 12,09 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2020 eine Dividende von 0,850 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 52,27 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 10.11.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10.744,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RWE 4.855,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 21.03.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 15.05.2024.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2022 4,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

