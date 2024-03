RWE Aktie News: RWE gewinnt am Mittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Die Aktie von RWE zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 31,21 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 31,21 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 31,34 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.127.649 RWE-Aktien.

Am 28.04.2023 markierte das Papier bei 43,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,21 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 3,20 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,11 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 50,05 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte RWE am 14.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 0,03 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 6.072,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 43,48 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte RWE am 15.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,80 EUR im Jahr 2024 aus.

