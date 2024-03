RWE Aktie News: RWE tendiert am Nachmittag fester

Kurs der RWE

Die Aktie von RWE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 31,26 EUR zu.

Das Papier von RWE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 31,26 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 31,47 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.787.971 RWE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,03 EUR erreichte der Titel am 28.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,65 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,21 EUR. Dieser Wert wurde am 27.02.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,36 Prozent.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,11 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 50,05 EUR.

RWE ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,53 EUR gegenüber 0,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.072,00 EUR – eine Minderung von 43,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.744,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 18.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2024 2,80 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

