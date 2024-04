RWE Aktie News: RWE verliert am Mittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von RWE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 31,85 EUR.

Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 2,0 Prozent auf 31,85 EUR nach. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,79 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,33 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 560.608 RWE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.04.2023 auf bis zu 43,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 5,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,09 EUR. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 49,77 EUR.

RWE gewährte am 14.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,03 EUR je Aktie vermeldet. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.072,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 43,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 14.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,74 EUR im Jahr 2024 aus.

