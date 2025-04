RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Blick auf RWE-Kurs

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 33,57 EUR nach oben.

Das Papier von RWE legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 33,57 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 33,58 EUR. Bei 32,91 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.152.638 Stück gehandelt.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,35 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 8,28 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,76 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 17,31 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten RWE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 42,38 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 20.03.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,05 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte RWE ebenfalls -3,17 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 8,27 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,61 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 20.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von RWE.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

