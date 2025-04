RWE Aktie News: RWE am Vormittag fester

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von RWE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 33,37 EUR zu.

Die RWE-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 33,37 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 33,37 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,91 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 106.873 Stück.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 8,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR. Mit Abgaben von 16,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,18 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 42,11 EUR.

RWE veröffentlichte am 20.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. RWE hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -3,17 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,27 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

RWE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 20.05.2026 werfen.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

