RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Mittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von RWE. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 35,15 EUR.

Das Papier von RWE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 35,15 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,27 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,04 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 973.794 RWE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.05.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 16,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,10 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,68 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 14.03.2024. RWE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,17 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,61 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte RWE am 15.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 13.08.2025 dürfte RWE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,65 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

