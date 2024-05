RWE Aktie News: RWE am Mittwochvormittag nahe Vortagesniveau

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von RWE. Im XETRA-Handel kam die RWE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 34,95 EUR.

Die RWE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 34,95 EUR. Bei 35,04 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 34,91 EUR. Bei 35,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 155.695 RWE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.05.2023 auf bis zu 42,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 18,59 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,08 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2024 erreicht. Abschläge von 13,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,10 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,68 EUR je RWE-Aktie an.

Am 14.03.2024 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,15 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 7,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,13 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 13.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,69 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

