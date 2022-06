RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Vormittag stärker

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15.06.2022 09:22:00 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 38,62 EUR. Bei 38,64 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,43 EUR. Bisher wurden via XETRA 70.436 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2022 bei 43,97 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 12,17 Prozent wieder erreichen. Bei 28,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.07.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,03 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,77 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 12.05.2022. Das EPS wurde auf 1,09 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 67,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.002,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.783,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 10.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,80 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Kurswende an den Aktienmärkten: Wie sich Mutige jetzt positionieren

RWE-Aktie schließt tiefer: RWE kauft 1,4-Gigawatt-Kraftwerk von Vattenfall

RWE-Aktie schwächelt: RWE hat Gaszahlungen an Russland sanktionskonform angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com