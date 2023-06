RWE Aktie News: RWE am Vormittag leichter

Aktien in diesem Artikel RWE 39,70 EUR

Um 09:05 Uhr rutschte die RWE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 39,54 EUR ab. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 39,42 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,70 EUR. Bisher wurden heute 85.749 RWE-Aktien gehandelt.

Am 14.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 10,05 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 01.07.2022 auf bis zu 34,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,00 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 52,45 EUR.

Am 11.05.2023 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,25 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,09 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent auf 9.409,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.002,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. RWE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2023 3,64 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

