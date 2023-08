RWE Aktie News: RWE am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 38,84 EUR.

Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,6 Prozent auf 38,84 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der RWE-Aktie ging bis auf 38,77 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,27 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 222.786 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 14.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,96 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,18 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.10.2022 bei 36,05 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 7,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 52,73 EUR angegeben.

RWE gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,12 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.409,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.298,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte RWE am 14.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 13.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,63 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie dreht dennoch ins Minus: RWE investiert im ersten Halbjahr deutlich mehr - Zwei neue Windparks angekündigt

Ausblick: RWE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

RWE-Aktie legt dennoch zu: RWE bei Stromerzeugung laut Kartellamt weiter marktbeherrschend