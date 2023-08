RWE Aktie News: RWE reagiert am Vormittag positiv

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von RWE. Zuletzt stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 39,24 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 39,24 EUR zu. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,31 EUR. Bei 39,27 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 26.714 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,96 EUR) erklomm das Papier am 14.09.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 12,03 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,05 EUR. Dieser Wert wurde am 20.10.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 8,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,73 EUR.

RWE ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.409,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 8.298,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2023 terminiert. Schätzungsweise am 13.11.2024 dürfte RWE die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,63 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

RWE-Aktie dreht dennoch ins Minus: RWE investiert im ersten Halbjahr deutlich mehr - Zwei neue Windparks angekündigt

Ausblick: RWE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal