RWE Aktie News: RWE schiebt sich am Freitagmittag vor
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von RWE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 35,15 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 35,15 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,27 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,68 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 588.213 Stück gehandelt.
Am 22.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 7,48 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.12.2024 (27,76 EUR). Mit einem Kursverlust von 21,02 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,22 EUR.
Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte RWE am 15.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,81 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,39 Mrd. EUR – ein Plus von 39,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2025 2,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RWE-Aktie
RWE-Aktie gibt nach: RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück - Prognose dennoch bestätigt
Aktienempfehlung: So bewertet DZ BANK die RWE-Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Nachrichten zu RWE AG St.
Analysen zu RWE AG St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|14.08.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|14.08.2025
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|14.08.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|14.08.2025
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.02.2024
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.2021
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen