So bewegt sich RWE

RWE Aktie News: RWE schiebt sich am Freitagmittag vor

15.08.25 12:06 Uhr
RWE Aktie News: RWE schiebt sich am Freitagmittag vor

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von RWE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 35,15 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
35,13 EUR 0,53 EUR 1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 35,15 EUR. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 35,27 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,68 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 588.213 Stück gehandelt.

Am 22.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 37,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 7,48 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.12.2024 (27,76 EUR). Mit einem Kursverlust von 21,02 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,22 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte RWE am 15.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,81 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,39 Mrd. EUR – ein Plus von 39,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2025 2,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
11:26RWE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RWE KaufenDZ BANK
14.08.2025RWE BuyUBS AG
14.08.2025RWE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:26RWE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RWE KaufenDZ BANK
14.08.2025RWE BuyUBS AG
14.08.2025RWE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen