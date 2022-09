RWE Aktie News: RWE am Donnerstagvormittag mit Kurseinbußen

Um 09:22 Uhr fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 41,24 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 40,93 EUR. Mit einem Wert von 41,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 124.037 RWE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,97 EUR) erklomm das Papier am 20.05.2022. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 6,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,67 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2020 eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,985 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 50,73 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte RWE am 11.08.2022 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,80 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 8.298,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.792,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte RWE am 10.11.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 14.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2021 2,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

