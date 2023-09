RWE Aktie News: RWE tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 36,69 EUR abwärts.

Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 36,69 EUR. Die Abwärtsbewegung der RWE-Aktie ging bis auf 36,66 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,99 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 395.085 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,55 EUR erreichte der Titel am 25.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 18,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 35,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 52,00 EUR.

RWE gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,53 EUR, nach -0,12 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 5.476,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 34,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 8.298,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte RWE am 14.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 13.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,78 EUR je RWE-Aktie.

