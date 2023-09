RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit stabiler Tendenz

So entwickelt sich RWE

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von RWE. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die RWE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 36,81 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der RWE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 36,81 EUR. Die RWE-Aktie legte bis auf 37,09 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 36,64 EUR. Bei 36,99 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.612.501 RWE-Aktien.

Am 25.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,55 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 35,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 2,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,00 EUR.

Am 10.08.2023 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 34,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.476,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 8.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2023 4,78 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes RWE-Investment eingefahren

Analysten sehen für RWE-Aktie Luft nach oben

Europäischer Aktienmarkt im Wandel: Diese Branchen könnten sich jetzt lohnen