RWE Aktie News: RWE steigt am Montagmittag

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RWE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 36,05 EUR zu.

Um 11:48 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 36,05 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die RWE-Aktie bei 36,06 EUR. Bei 35,91 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 248.674 Stück.

Am 22.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 4,80 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,76 EUR ab. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 29,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,78 EUR.

Am 14.08.2025 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 2,81 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 3,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 20,07 Prozent verringert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,11 EUR je Aktie belaufen.

