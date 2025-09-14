RWE Aktie News: RWE verteidigt Stellung am Vormittag

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 35,92 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 35,92 EUR zeigte sich die RWE-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 36,00 EUR an. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,85 EUR nach. Bei 35,91 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 37.551 RWE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,78 EUR erreichte der Titel am 22.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 4,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 22,72 Prozent Luft nach unten.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2024 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,19 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 42,78 EUR angegeben.

RWE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,81 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 20,07 Prozent auf 3,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,59 Mrd. EUR gelegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,11 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

UBS AG: RWE-Aktie erhält Buy

DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor einem Jahr eingefahren

RWE-Aktie fester: RWE und Apollo werden Partner bei Amprion-Finanzierung