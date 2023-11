RWE Aktie News: RWE am Mittag stärker

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 38,06 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von RWE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 38,06 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,53 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 811.267 RWE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,55 EUR erreichte der Titel am 25.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.10.2023 bei 31,55 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,10 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,64 EUR für die RWE-Aktie.

RWE veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 0,03 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 49,03 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.476,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.744,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2024 terminiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 18.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,16 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

RWE-Aktie gefragt: RWE steigert Gewinn kräftig und bestätigt Ausblick - Analysten begeistert

Milde US-Inflationsdaten beflügeln Immobilientitel, Zalando und RWE