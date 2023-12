RWE Aktie News: RWE steigt am Freitagmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von RWE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 41,95 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 0,5 Prozent auf 41,95 EUR. Den Tageshöchststand markierte die RWE-Aktie bei 42,18 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 435.939 RWE-Aktien.

Am 25.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 3,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,55 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 53,77 EUR angegeben.

RWE ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 0,03 EUR je Aktie verdient. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.072,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 43,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 14.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 18.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 5,34 EUR je Aktie aus.

