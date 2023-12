RWE Aktie News: RWE am Vormittag mit stabiler Tendenz

RWE im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von RWE. Mit einem Kurs von 41,70 EUR zeigte sich die RWE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der RWE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 41,70 EUR. Bei 41,72 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die RWE-Aktie bis auf 41,50 EUR. Bei 41,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 45.046 RWE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 43,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RWE-Aktie somit 4,25 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,55 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 24,34 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 53,77 EUR für die RWE-Aktie aus.

Am 14.11.2023 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 49,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.476,00 EUR im Vergleich zu 10.744,00 EUR im Vorjahresquartal.

RWE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 18.03.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2023 5,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Verlustzone

RWE-Aktie profitiert: JPMorgan sieht RWE als 'Top-Pick' für 2024

Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert im Minus