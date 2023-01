RWE Aktie News: RWE fällt am Montagmittag

Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 41,91 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 41,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,40 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 425.994 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2022 auf bis zu 43,97 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,69 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,52 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 28,87 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2020 0,850 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,68 EUR an.

Am 10.11.2022 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10.744,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 121,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.855,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 12.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 4,13 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie dennoch mit Gewinnen: Proteste vor RWE-Zentrale - Polizei räumt letztes Gebäude in Lützerath

Siemens Gamesa-Aktie stabil: Windräder-Auftrag für größten dänischen Offshore-Park

RWE-Aktie schließt in Grün: "Rückbau" von Lützerath gestartet - Polizisten rücken vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com