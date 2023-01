RWE Aktie News: RWE tendiert am Montagvormittag nordwärts

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 42,70 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die RWE-Aktie bei 42,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 96.268 RWE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2022 bei 43,97 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 32,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 31,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 0,850 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,68 EUR für die RWE-Aktie aus.

Am 10.11.2022 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 2,03 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 121,30 Prozent auf 10.744,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.855,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 21.03.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 12.03.2024 dürfte RWE die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2022 4,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

