RWE Aktie News: RWE am Dienstagmittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 37,97 EUR abwärts.

Die RWE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 37,97 EUR abwärts. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 37,82 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,48 EUR. Zuletzt wechselten 461.357 RWE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2023 auf bis zu 43,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2023 bei 31,55 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 16,91 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 54,14 EUR.

RWE gewährte am 14.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 43,48 Prozent auf 6.072,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.744,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 14.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,37 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

