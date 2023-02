RWE Aktie News: RWE gewinnt am Donnerstagmittag

Um 12:06:20 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 39,38 EUR zu. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 39,57 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,31 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 469.354 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 43,97 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.05.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 32,52 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 21,09 Prozent sinken.

2020 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,02 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,91 EUR an.

Am 10.11.2022 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 10.744,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.855,00 EUR umgesetzt worden waren.

RWE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 21.03.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 12.03.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,44 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE: Die Konzerngeschichte des Energieriesen

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Europäischer Gaspreis fällt auf niedrigsten Stand seit fast eineinhalb Jahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE