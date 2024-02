RWE Aktie News: RWE am Freitagmittag mit KursVerlusten

RWE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 31,91 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 31,91 EUR ab. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 31,29 EUR ein. Bei 32,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.165.746 RWE-Aktien.

Am 28.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 34,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,29 EUR am 16.02.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 1,94 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,900 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,994 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,73 EUR aus.

RWE gewährte am 14.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 43,48 Prozent zurück. Hier wurden 6.072,00 EUR gegenüber 10.744,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von RWE rechnen Experten am 18.03.2025.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,73 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Gewinne

RWE-Aktie freundlich: RWE stellt weitere Batteriespeicher in den USA fertig

Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX aktuell