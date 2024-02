RWE Aktie News: RWE am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RWE. Zuletzt ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 31,74 EUR.

Das Papier von RWE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 31,74 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die RWE-Aktie bis auf 31,29 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,24 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 2.248.688 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 43,03 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 26,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 16.02.2024 auf bis zu 31,29 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 1,42 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,994 EUR je RWE-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 53,73 EUR an.

RWE veröffentlichte am 14.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 6.072,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 43,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 10.744,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte RWE am 14.03.2024 vorlegen. RWE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 18.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2023 5,73 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

