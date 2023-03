RWE Aktie News: RWE am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 38,69 EUR. In der Spitze gewann die RWE-Aktie bis auf 38,78 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 483.729 RWE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,97 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.05.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 12,01 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,40 EUR. Dieser Wert wurde am 01.07.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,27 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 10.11.2022. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 2,03 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10.744,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.855,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 21.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 15.05.2024 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,52 EUR fest.

