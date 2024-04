RWE Aktie News: RWE am Mittag im Plus

So entwickelt sich RWE

Die Aktie von RWE zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von RWE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 32,06 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 32,06 EUR zu. Bei 32,22 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,71 EUR. Zuletzt wechselten 618.490 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei 43,03 EUR erreichte der Titel am 28.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 34,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,08 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 49,77 EUR angegeben.

RWE ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,03 EUR je Aktie gewesen. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.072,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 43,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.744,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von RWE wird am 15.05.2024 gerechnet. RWE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.05.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,74 EUR je Aktie aus.

