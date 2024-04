RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

So entwickelt sich RWE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 32,14 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 32,14 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RWE-Aktie bisher bei 32,14 EUR. Mit einem Wert von 31,71 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 111.447 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 43,03 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 33,88 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2024 Kursverluste bis auf 30,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 6,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,09 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 49,77 EUR.

RWE gewährte am 14.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 49,03 Prozent auf 5.476,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.744,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte RWE am 15.05.2024 präsentieren. RWE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,74 EUR je RWE-Aktie belaufen.

