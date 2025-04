RWE Aktie News: RWE schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 33,90 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 33,90 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 33,96 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 55.707 RWE-Aktien.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,35 EUR an. 7,23 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2024 auf bis zu 27,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 18,11 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,18 EUR je RWE-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 42,38 EUR.

Am 20.03.2025 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -3,17 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,27 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,61 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von RWE wird am 15.05.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 20.05.2026 dürfte RWE die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

