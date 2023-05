RWE Aktie News: RWE stabilisiert sich am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel RWE 42,41 EUR

-0,40% Charts

News

Analysen

Kaum Ausschläge verzeichnete die RWE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 42,44 EUR. Bei 42,93 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 42,41 EUR ab. Bei 42,53 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 457.928 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 3,61 Prozent zulegen. Bei 34,40 EUR fiel das Papier am 01.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 18,94 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,09 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 11.05.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,09 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 9.409,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.002,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 17,58 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von RWE wird am 10.08.2023 gerechnet. RWE dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 3,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

EnBW-Aktie fällt ins Minus: Nach Aufschwung rechnet EnBW mit nachlassender Gewinnentwicklung

RWE-Aktie gewinnt: RWE verdient trotz hohen Investitionen in erneuerbare Energien in Q1 mehr

Ausblick: RWE legt Quartalsergebnis vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE AG St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE AG St.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com