RWE Aktie News: RWE tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 42,66 EUR. Bei 42,53 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25.636 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 43,97 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 34,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 23,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,09 EUR für die RWE-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte RWE am 11.05.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,09 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 9.409,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.002,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,58 EUR je Aktie belaufen.

