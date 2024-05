RWE Aktie News: RWE fällt am Mittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 35,44 EUR abwärts.

Die RWE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 35,44 EUR. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 35,25 EUR nach. Bei 35,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 756.443 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei 42,33 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,44 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,08 EUR ab. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 17,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,26 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,68 EUR an.

Am 15.05.2024 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 2,58 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,15 EUR je Aktie verdient. RWE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,63 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 29,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 14.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von RWE.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,69 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

