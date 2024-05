RWE Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von RWE

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 35,41 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 35,41 EUR. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 35,25 EUR ein. Bei 35,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.357.634 RWE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,33 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Bei einem Wert von 30,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,05 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,26 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RWE-Aktie bei 49,59 EUR.

Am 15.05.2024 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,58 EUR gegenüber 2,15 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 6,63 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,41 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 29,55 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte RWE möglicherweise am 14.08.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,69 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE im ersten Quartal über Erwartungen - Aktie steigt

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich fester

DZ BANK: Kaufen für RWE-Aktie